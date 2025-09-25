След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)

Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип с автомобилна гонка. Видеото е качено в социалните мрежи от фолкпевеца Константин.

От видеоклипа се вижда, че Константин управлява Porsche, а Емрах - BMW. След като двамата получиха критики за гонката пред "По света и у нас" Емрах се извини, но заяви, че се е движел с по-малко от 70 км в час, каквото е ограничението.

На въпрос защо в клипа е замазана скоростта, с която се движи колата му, той отговори, че така е при спортните коли. Но от видеото ясно личи, че замазването на скоростта е станало в последствие.

Емрах Стораро беше извикан в полицията и в началото на годината заради клип с кола, която се движи с над 250 км в час по Околовръстното шосе на София. Тогава той обясни, че продавал колата, която била карана от друг шофьор и това бил тест драйв.