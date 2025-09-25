БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:40 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев

Николай Минков
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Според вицепремиера по еврофондовете, плащанията са гарантирани


Снимка: илюстративна
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени - това обяви вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев, след искането на депутати от "Обнови Европа" второто плащане по плана за България да бъде замразено, заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Темата отекна и в парламента, където депутатите не успяха да съберат кворум и така провалиха пленарното заседание. В кулоарите се чуха и критики към свои - от Бойко Борисов към премиера Желязков.

Ден след като стана ясно, че от "Обнови Европа" са изпратили сигнал до ЕК с искане да бъдат спрени парите по ПВУ за България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев от антикорупционната комисия и реакцията на правителството. Вицепремиерът Томислав Дончев обяви преди днешното заседание на Министерския съвет, че подобен сигнал не трябва да се подценява, тъй като "Обнови Европа" е една от влиятелните в европейското семейство, но посочи, че основният приоритет на кабинета от неговото създаване досега е рестартиране на ПВУ, като вече 23% са разплатени или 3,4 млрд. са постъпили и у нас.

Една от първите задачи на това правителство е спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост, заяви Томислав Дончев.

Томислав Дончев, заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа: "В началото за 4 години изпълнение имахме плащания за 8% или 1,4 млрд., към момента те вече са близо 23% - над 3,4 млрд. Разбирайки, гоним амбициозната задача за период по-малък от 11 месеца - до август месец следващата година да разплатим всичко."

И предупреди, че сигналът на "Обнови Европа" до ЕК може да има последици.

Томислав Дончев, заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа: "На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средства на България по ПВУ, уточнявам, че те са около 1/3 от цялото европейско финансиране, на които България има право. Искането е подкрепено от тяхното политическо семейство "Обнови Европа". Ние не може да подценяваме това искане, от това ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация в европейските институции."

Въпреки създалата се ситуация, Дончев е оптимист, че всички плащания по ПВУ ще бъдат гарантирани:

"В същото време искам категорично да кажа, че няма такава тема като 6 милиарда под въпрос. И най-важното, което чрез вас, уважаеми колеги, искам да стигне до всички бенефициенти и всички, които изпълняват проекти: изпълнявайте си проектите. Гоним амбициозен срок до август месец другата година. Нека тези политически бури не довеждат до колебание и по никакъв начин темпът на изпълнение на проектите да не бъде забавен. Средства за покриване на разходите от проекти от страна на правителството към бенефициенти, така и от страна на Европейската комисия към България ще има."

Дончев припомни, че с огромни усилия правителството само за няколко месеца Планът за възстановяване и устойчивост е предоговорен.

снимки: БТА

#плащане по ПВУ #вицепремиерът Томислав Дончев # Томислав Дончев #ПВУ #"Обнови Европа"

