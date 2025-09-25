Томислав Дончев за ПВУ: Средства за покриване на разходите по проектите от ЕК към България ще има

Нека тези политически бури не довеждат до колебание и по никакъв начин темпа на изпълнение на проектите да не бъде забавен, допълни Дончев
Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше буквално спасяването на българския План за възстановяване и устойчивост, бяха положени невероятни усилия, претендирам до голяма степен успешни, заяви преди днешното заседание на Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев.
По думите му инвестициите са били реорганизирани, защото много от тях са били фактически невъзможни.
"За 4 години имаше проекти без организирана обществена поръчка. Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от изискуемите реформи много по-реалистични и съобразени с условията в България. Беше договорено да отложим либерализацията на пазара на дребно - мярка, която не може да бъде организирана в рамките на половин или 1 година без щети и без трудности за населението", допълни Томислав Дончев.
Вицепремиерът подчерта, че най-важното, което е успяло да направи правителството е да ускори плащанията и изпълненията на проектите.
"Ако в началото за 4 години изпълнение ние имахме плащания около 8 процента - 1 милиард и 400 милиона, към момента те са вече близо 23 процента - над 3 милиарда и 400 милиона, гонейки амбициозната задача за период по-малък от 11 месеца до август месец следващата година да успеем да разплатим всичко. На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средствата за България, специално по ПВУ, които са една трета от цялото европейско финансиране, на което България има право. Искане, подкрепено от тяхното политическо семейство "Обнови Европа". Ние не може да подценяваме това искане и от това ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. Искам категорично да кажа, че няма такава тема като 6 милиарда под въпрос. И най-важното - българските общини, малки и средни предприятия, агенции, неправителствени организации - изпълнявайте си проектите. Гоним амбициозен срок до август месец другата година - нека тези политически бури не довеждат до колебание и по никакъв начин темпа на изпълнение на проектите да не бъде забавен - средства за покриване на разходите по проектите както от страна на правителството към бенефициентите, така и от страна на Европейската комисия към България ще има", каза още Томислав Дончев.