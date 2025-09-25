Заради водната криза в Плевен: Борисов разкритикува премиера и министри на БСП (ОБЗОР)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с остра критика към премиера Росен Желязков и министрите на БСП, които имат отношение към решаването на водната криза в Плевен. И призна, че държавата има петима премиери - Желязков и четиримата лидери на формациите от мнозинството.

Кой застрашава парите по ПВУ - отговорите на ГЕРБ и ПП-ДБ се разминаха. А дали има опасност за средствата Борисов отговори:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Има, разбира се. Как да няма? Затова на българския казан в ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ѝ граждани да отиват да искат да спрат пари за България. Във всички случаи плащаните ще дойдат. Аз просто не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политически арести, сега се борят срещу политически арести. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят, сиреч съд. Нас ни арестуваха без съд, без нищо."

Асен Василев - председател на ПП: "От Европа ясно казват: това, което предлагате за Антикорупционната комисия нито е политически независимо, което е изискване в плана. Тези, които осуетяват парите за българските граждани са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник и затова, че не позволяват вече втора година да се избере политически независима Антикорупционна комисия."

И от парите по ПВУ към управенската формула. Борисов направи признание:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Мирчев е прав като казва: Не сме трима, петима премиери сме. И Слави е премиер, и Зафиров, и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Ами, можеше да има само един в мое лице. Тогава щяхте да казвате, че силово се взимат решенията, но ще бъдат такива, че няма да има оспорване."

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Борисов го видях, гъне се пред вас, не знае какво да обясни. Той нито за премиера може да обясни. Единственото, което направи: призна, че има няколко премиери и най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали в един сандвич и от сламен премиер не знам как не се чувства в сложна ситуация." Делян Пеевски - лидер на ДПС, председател на ПГ на "ДПС-Ново начало":

- БНТ: господин Борисов каза днес, че има петима премиери - включително и вие. Чувствате ли се като премиер на държавата?

- Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента."

Борисов критикува и свои, и чужди в правителството заради водната криза.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен. И вече да е свършен проблемът. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно. Просто не мога да пиша писма.

БНТ: Критики към министрите на БСП ли усещаме? - Първо към премиера. Защото те са на негово подчинение. И как трябва да се действа от страна премиера: да отиде в Плевен, министрите до него, ВиК холдингът до него, областният до него. Да ги остави там в рамките на 10-15 дни. Аварийни ремонти. Ако трябва нещо да мине през парламент, да дойде да го внесе.

БНТ: А вие казахте ли му го това на Желязков? - Казах му го, разбира се. - И? - Ами, като свършат в Щатите, ще видим."

Делян Пеевски - лидер на ДПС, председател на ПГ на "ДПС-Ново начало": "Подкрепям господин Борисов в това. Примиерът Желязков го няма, но има вицепремиер, защото държавата не може да бъде без ръководство. Надявам се то да бъде още днес, който го замества, да бъде в Плевен заедно с шефа на борда по водите Зафиров, другият вицепремиер или който замества и както са, да отидат заедно, имаме достатъчно вицепремиери, заедно с министрите и на смени да стоят там, докато решат кризата." Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И министрите слаби, Борисов им поиска оставките.

БНТ: Е не ги поиска, но ги прати в Плевен.

- Каза и че писма не може да пише. Пеевски очевидно може да пише писма. Голямото "Д" не само може да пише писма, а сламеният премиер веднага му отговаря. Борисов пък недоволен, че веднага му отговаря."

А на 9 октомври предстои ново заседание на Националния борд по водите.