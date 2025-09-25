БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради водната криза в Плевен: Борисов разкритикува премиера и министри на БСП (ОБЗОР)

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Запази
частично бедствено положение плевенска област заради безводието
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с остра критика към премиера Росен Желязков и министрите на БСП, които имат отношение към решаването на водната криза в Плевен. И призна, че държавата има петима премиери - Желязков и четиримата лидери на формациите от мнозинството.

Кой застрашава парите по ПВУ - отговорите на ГЕРБ и ПП-ДБ се разминаха. А дали има опасност за средствата Борисов отговори:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Има, разбира се. Как да няма? Затова на българския казан в ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ѝ граждани да отиват да искат да спрат пари за България. Във всички случаи плащаните ще дойдат. Аз просто не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политически арести, сега се борят срещу политически арести. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят, сиреч съд. Нас ни арестуваха без съд, без нищо."

Асен Василев - председател на ПП: "От Европа ясно казват: това, което предлагате за Антикорупционната комисия нито е политически независимо, което е изискване в плана. Тези, които осуетяват парите за българските граждани са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник и затова, че не позволяват вече втора година да се избере политически независима Антикорупционна комисия."

И от парите по ПВУ към управенската формула. Борисов направи признание:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Мирчев е прав като казва: Не сме трима, петима премиери сме. И Слави е премиер, и Зафиров, и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Ами, можеше да има само един в мое лице. Тогава щяхте да казвате, че силово се взимат решенията, но ще бъдат такива, че няма да има оспорване."

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Борисов го видях, гъне се пред вас, не знае какво да обясни. Той нито за премиера може да обясни. Единственото, което направи: призна, че има няколко премиери и най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали в един сандвич и от сламен премиер не знам как не се чувства в сложна ситуация."

Делян Пеевски - лидер на ДПС, председател на ПГ на "ДПС-Ново начало":
- БНТ: господин Борисов каза днес, че има петима премиери - включително и вие. Чувствате ли се като премиер на държавата?
- Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента."

Борисов критикува и свои, и чужди в правителството заради водната криза.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен. И вече да е свършен проблемът. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно. Просто не мога да пиша писма.
БНТ: Критики към министрите на БСП ли усещаме?

- Първо към премиера. Защото те са на негово подчинение. И как трябва да се действа от страна премиера: да отиде в Плевен, министрите до него, ВиК холдингът до него, областният до него. Да ги остави там в рамките на 10-15 дни. Аварийни ремонти. Ако трябва нещо да мине през парламент, да дойде да го внесе.
БНТ: А вие казахте ли му го това на Желязков?

- Казах му го, разбира се.

- И?

- Ами, като свършат в Щатите, ще видим."

Делян Пеевски - лидер на ДПС, председател на ПГ на "ДПС-Ново начало": "Подкрепям господин Борисов в това. Примиерът Желязков го няма, но има вицепремиер, защото държавата не може да бъде без ръководство. Надявам се то да бъде още днес, който го замества, да бъде в Плевен заедно с шефа на борда по водите Зафиров, другият вицепремиер или който замества и както са, да отидат заедно, имаме достатъчно вицепремиери, заедно с министрите и на смени да стоят там, докато решат кризата."

Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И министрите слаби, Борисов им поиска оставките.
БНТ: Е не ги поиска, но ги прати в Плевен.
- Каза и че писма не може да пише. Пеевски очевидно може да пише писма. Голямото "Д" не само може да пише писма, а сламеният премиер веднага му отговаря. Борисов пък недоволен, че веднага му отговаря."

А на 9 октомври предстои ново заседание на Националния борд по водите.

#министри от БСП #водна криза в Плевен #Росен Желязков #делян пеевски #Бойко Борисов #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
3-годишно дете избяга от детска градина в София
2
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
5
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
6
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Политика

Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Ивайло Мирчев и Делян Пеевски си размениха задочно остри реплики Ивайло Мирчев и Делян Пеевски си размениха задочно остри реплики
Чете се за: 03:25 мин.
"Закривам заседанието, което не беше открито": Без кворум и днес в Народното събрание "Закривам заседанието, което не беше открито": Без кворум и днес в Народното събрание
Чете се за: 02:27 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски
Чете се за: 02:10 мин.
Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес
Чете се за: 02:32 мин.
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2" Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ