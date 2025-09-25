БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Статуята на Херакъл в Хераклея Синтика е била разрушена при вражеска атака, смятат археолози

Репортер: Владислава Миланова
5494
Чете се за: 03:47 мин.
Регионални
Главата на статуята все още се издирва, но търсенето ще продължи през следващия археологически сезон

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нова, голяма част от статуята на Херакъл намериха археолозите в древния град Хераклея Синтика. Това е прецизно изработеният торс на полубожеството. Останалите парчета от статуята са отчупени и археолозите намират части от тях по различно време след началото на разкопките. След като бъдат намерени всички те, предстои да се сглобят.

Херакъл бил широко почитан бог от древните народи, обитавали и нашите земи. Неслучайно античният град е кръстен на него.

Проф. Людмил Вагалински, ръководител на разкопките: "Той е син, както знаете на бог Зевс и на земна жена. Много римски императори, а след това и Александър Македонски са му били поклонници и са се опитвали да се отъждествяват с него, но в случая Хераклея Синтика защо е наречен така града, древните македонци са смятали, че техните царе произхождат от рода на Херакъл, затова има няколко Хераклеи, нашата е Синтика има и други, Хераклея Линкестис, която е днешна Битоля."

В негова чест, обитателите построили огромен и пищно украсен храм.

Проф. Людмил Вагалински, ръководител на разкопките: "Още през 2019 година намерихме много мускулест накрайник и кривак до него и тогава се досетихме, че това трябва да е храм на Херакъл, заради кривака. Храмът е бил богато украсен, с мраморни плочки е бил облицован, с цветна мазилка, с каменна настилка - на места над 100 квадратни метра."

Предполага се, че статуята на Херакъл е стояла в конхата, в близост до която е намерена.

Натрошаването на статуята най-вероятно е станало не при земетресението, от което е пострадал града, а от вражеска атака.

Доц. Люба Трайкова, заместник-ръководител на разкопките: "Ръката, която извадихме предишния месец, колеги вече я почистиха и реставратори и казват, че по нея има следи от умишлено разрушаване, тоест метал е удрял по нея. Ако сама беше паднала и се беше разбила, ние щяхме да я извадим на части, но всички части да са тук, фактът, че ги изваждаме парче по парче в различни пластове, означава, че умишлено е разбита."

Проф. Людмил Вагалински, ръководител на разкопките: "Положена е внимателно до западната страна на храма и отгоре беше потрупана с пръст, те се отнасят с голям респект към тези техни статуи, не ги оставят просто така да бъдат обругани или просто разрушени."

Всички фрагменти от статуята ще се сглобят, стига да бъдат намерени изпод пръстта и праха.

Проф. Людмил Вагалински, ръководител на разкопките: "Надявам се да намерим и други части от Херакъл и да можем да го сглобим. Там, където липсват части, ще го възстановим дигитално, като картинка за представяне, но има технологии, които да покажат, без да се натрапват връзките между парчетата."

Голямото липсващо парче от пъзела остава главата на героя. Нейното търсене ще продължи следващия археологически сезон, тъй като настоящия приключва в понеделник.

#вражеска атака #Херакъл #Хераклея Синтика #статуя

