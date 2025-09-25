Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
У нас
Още едно дете избяга от детска градина. За щастие е било върнато невредимо. 3-годишното момиченце е напуснало 151-ва ДГ "Леда Милева" в столицата вчера и е стигнало до магазин в близост. Служителката там е разпознала детето и то е било заведено обратно в градината. Момиченцето е било оставено без надзор, затова ще бъдат наказани и директорът на детската градина, и учителят, и помощник-възпитателят, съобщиха от дирекция "Образование" към Столичната община. От там вече започнаха проверка по случая. Коментар от директора в рамките на деня не получихме. Това е поредно бягство на дете от същата детска градина, а случаят отново повдига темата за сигурността в детските градини.

Докато другите деца са в спалното помещение вчера следобед, 3-годишното момиченце успява да избяга.

Милана Петрова, майка на детето: "Започнала е да ходи по тротоара и съответно се е озовала в близост до едно кафе по-нагоре, от което ние всяка сутрин си взимаме водичка и жената от кафето ни познава. Ако тя не беше буквално един ангел на нашето дете, не знаем какъв щеше да е краят."

Детето е изминало не повече от 50 метра преди да стигне до магазина. Според родителите персоналът е проявил небрежност.

Майката и бащата на момичето твърдят, че от ръководството не са им обяснили какво точно се е случило. Разбрали за бягството на детето им от Фейсбук.

Боби Касабов, баща на детето: "Търсило е майка си, само е обикаляло. Никой не ни е уведомил за това нещо. Мен ме уведоми госпожата само, че детето си е отключило и е било в двора. Те тръгнали веднага след него, което според мен не е така, защото ако са тръгнали веднага след него, детенцето нямаше да бъде доведено от въпросната госпожа."

Десислава Желязкова, директор на Дирекция "Образование" в Столичната община: "Директорът твърди, че учителката е търсила детето. Нямаме такива данни до момента, ще търсим и от видеонаблюдението дали можем да намерим записи. Въпросът е, че тригодишно дете няма как да преодолее според нас три заключени врати. Вратата, която е на двора, според директора е била оставена от смяната на персонала на обяд. А и е оставена отворена, което също е нарушение."

Още преди да направят проверка, от дирекция "Образование" към общината констатират нарушение - не са били уведомени от директорката.

Десислава Желязкова, директор на Дирекция "Образование" в Столичната община: "Доколкото аз разбрах от директора са оставили детето без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение. Това е изключително голямо нарушение, така че аз смятам, че ще има наказания за учителя и помощния персонал, както и за директора. При 20 и няколко деца да липсва едно и да не забележим, да, това е голям пропуск."

Милана Петрова, майка на детето: "Това не е първи път, в който се случва. Днес е нашето дете, утре ще е нечие друго дете. Надзор няма, няма охрана, хората си преминават, както виждате най-спокойно. На мен ми е много интересно как едно дете на 3 години си отключва една врата с ключ, следваща врата, защото там има втора врата. След което това дете може да излезе само от тази врата, която виждаме ето тук и съответно си отваря и тази врата и започва да се скита, вие виждате улица "Оборище". Детето можеше да е прегазено, откраднато, убито, не дай си Боже."

Предстои да бъдат взети мерки особено за външните врати, обясниха от дирекция "Образование".

Десислава Желязкова, директор на Дирекция "Образование" в Столичната община: "Първото нещо, което трябва да се направи е да се преместят бутоните на по-високо място, които са за отваряне. Всички врати, които не се затварят и заключват автоматично трябва да бъдат подменени. Трябва да има такава височина, която не позволява дори на по-големите дечица на 6 и 7 години да достигат до тях лесно."

Наказанията за персонала могат да бъдат от забележка до уволнение.

По темата работиха: Цанка Николова, Карина Караньотова и Борислава Алексова

#избягало дете #София #детска градина

