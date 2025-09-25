БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Половин България все още е без денонощни аптеки

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Не е решен проблемът и с липсата им на отдалечени места

Половин България няма достъп до лекарства през нощта. 14 области са без денонощна аптека. По данни на Фармацевтичния съюз аптеките, които имат договор със Здравната каса, са около 3000. Само 35 от тях обаче работят без прекъсване.

Русенското село Мечка няма аптека. Хората са принудени да пътуват около 20 километра до града.

"Лекарката, която идва ги носи или акушерката - тези, които са по рецептурна книжка. Тях само - иначе, не! Възрастните хора търсят по-младите да могат да ги обслужват. Децата ми ме обслужват мен. Децата ми работят в Русе".

Здравната каса осигурява финансова подкрепа за разкриване на денонощни аптеки в труднодостъпни и отдалечени населени места. Заради забавеното приемане на бюджета през тази година аптеките започнаха да получават пари по методиката след 1 юни.

"Това финансиране се решава всяка година, Всяка година то зависи от депутатите от Закона за бюджета на НЗОК Няма сигурност,че това нещо ще продължи Хората чакат просто да видят, че има константност, стабилност, че това няма да бъде премахнато, защото инвестицията в откриване на една аптека не е лесна", каза магистър-фармацевт Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз.

С финансовата подкрепа от Здравната каса през тази година са разкрити 9 аптеки в труднодостъпни и отдалечени райони и една денонощна аптека.

"Надяваме се, че ако остане финансирането по методиката, което не е голямо, но е строго целево финансиране - да останат до края на годината няколко области само, които са без денонощна аптека", коментира магистър-фармацевт Димитър Маринов.

Фармацевтите предупреждават, че има опасност аптеки да се откажат да работят със Здравната каса заради предложения за законодателни промени в условията за договаряне между Фармацевтичния съюз и НЗОК.

"При непостигане на договаряне, както никога досега не е имало. Тоест, не се е случвало да откажем да подпишем договор с НЗОК. Всъщност се дава възможност на касата едностранно да си пише какъвто поиска договор. Аптеки ще спрат да работят с касата", обясни магистър-фармацевт Димитър Маринов , председател на Български фармацевтичен съюз.

Предстои предложенията за промени да бъдат разгледани от депутатите.

#денонощни аптеки #аптеки

3-годишно дете избяга от детска градина в София
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Статуята на Херакъл в Хераклея Синтика е била разрушена при вражеска атака, смятат археолози
Статуята на Херакъл в Хераклея Синтика е била разрушена при вражеска атака, смятат археолози
Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г. Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г.
Чете се за: 02:25 мин.
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО) И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон
Чете се за: 02:10 мин.
Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:07 мин.
Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета
Чете се за: 00:32 мин.

Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:35 мин.
Политика
Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 04:07 мин.
По света
