Тръмп се срещна с Ердоган в Белия дом

"Много влиятелен човек в региона си", коментира американският президент за турския си колега

тръмп срещна ердоган белия дом
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп прие турския си колега Реджеп Ердоган в Белия дом.

От отбранителни до енергийни сделки, Ердоган се стреми да сключи споразумения на стойност десетки милиарди щатски долари. Турският лидер смята да купи американски изтребители F-35 и над 200 търговски самолета.

Бих искал да спре да купува петрол от Русия, докато Русия продължава тази агресия срещу Украйна, заяви пред госта си Тръмп. Турският президент не е посещавал Вашингтон от 2019 г., през първия мандат на Тръмп.

Тогава Съединените щати изключиха Турция от програмата за изтребители F-35, след като Анкара закупи противовъздушна система от Русия.

"Приятели сме отдавна. Когато бях в изгнание, пак бяхме приятели. Той е високоуважаван човек в страната си, в Европа и в целия свят. Търгували сме с Турция и ще продължим да го правим. Те искат да купят самолети F-16, F-35 и други неща. Ще говорим за това", коментира Доналд Тръмп.

#Доналд Тръмп #Реджеп Ердоган #Турция #САЩ

