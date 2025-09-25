Тръмп се срещна с Ердоган в Белия дом

"Много влиятелен човек в региона си", коментира американският президент за турския си колега
Американският президент Доналд Тръмп прие турския си колега Реджеп Ердоган в Белия дом.
От отбранителни до енергийни сделки, Ердоган се стреми да сключи споразумения на стойност десетки милиарди щатски долари. Турският лидер смята да купи американски изтребители F-35 и над 200 търговски самолета.
Бих искал да спре да купува петрол от Русия, докато Русия продължава тази агресия срещу Украйна, заяви пред госта си Тръмп. Турският президент не е посещавал Вашингтон от 2019 г., през първия мандат на Тръмп.
Тогава Съединените щати изключиха Турция от програмата за изтребители F-35, след като Анкара закупи противовъздушна система от Русия.
"Приятели сме отдавна. Когато бях в изгнание, пак бяхме приятели. Той е високоуважаван човек в страната си, в Европа и в целия свят. Търгували сме с Турция и ще продължим да го правим. Те искат да купят самолети F-16, F-35 и други неща. Ще говорим за това", коментира Доналд Тръмп.