Тръмп се срещна с Ердоган в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп прие турския си колега Реджеп Ердоган в Белия дом.

От отбранителни до енергийни сделки, Ердоган се стреми да сключи споразумения на стойност десетки милиарди щатски долари. Турският лидер смята да купи американски изтребители F-35 и над 200 търговски самолета.

Бих искал да спре да купува петрол от Русия, докато Русия продължава тази агресия срещу Украйна, заяви пред госта си Тръмп. Турският президент не е посещавал Вашингтон от 2019 г., през първия мандат на Тръмп.

Тогава Съединените щати изключиха Турция от програмата за изтребители F-35, след като Анкара закупи противовъздушна система от Русия.