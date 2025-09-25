Палестинският президент е готов да работи със световни лидери по мирен план за Газа

Палестинският президент Махмуд Абас изрази готовност да работи с американския президент Доналд Тръмп, Саудитска Арабия, Франция и ООН по прилагане на мирен план за Газа, приет на конференция на 22 септември.

Палестинският лидер изложи позициите си в предварително записано видеообръщение пред Общото събрание на Световната организация, след като Вашингтон отказа да му издаде американска виза. След Италия, и Испания изпрати свой военен кораб в подкрепа на атакуваната край Гърция международна флотилия на активисти, които пътуват с около 50 лодки с помощи към Газа.

В посланието си пред ООН президентът Махмуд Абас отхвърли нападението на Хамас срещу Израел от 7 октомври 2023 година и посочи, че то не представлява палестинския народ. Той отхвърли и антисемитизма и увери, че Хамас няма да бъде част от палестинското управление. Абас призова всички страни да признаят палестинска държава и изрази благодарност към тези, които вече са го направили.

"Извършваното от Израел не е само агресия, а военно престъпление и престъпление срещу човечеството, документирано и наблюдавано. Това ще остане в историята и съзнанието на човечеството като една от най-ужасните глави на човешката трагедия през 20 и 21 век", коментира Махмуд Абас - президент на Палестинската автономия.

Речта на израелския премиер пред ООН е утре.

"Ще заклеймя онези лидери, които вместо да осъдят убийците, изнасилвачите, хората, които изгарят бебета, искат да им предоставят държава в сърцето на земята на Израел. Това няма да стане", заяви Бенямин Нетаняху - премиер на Израел.

На път към Ню Йорк самолетът на израелския премиер е избрал нетрадиционен маршрут над Европа, предава Франс прес. Според израелски медии отклонението избягва страни по договора за Международния наказателен съд, които биха могли да изпълнят заповедта за арест на Нетаняху в случай на аварийно кацане. Словения наложи забрана за влизане в страната на израелския премиер.

Испания изпрати свой военен кораб в подкрепа на международната флотилия за Газа, в района отива и втори кораб на Италия. По-рано флотилията от около 50 лодки с активисти, сред които Грета Тунберг, беше атакувана с шокови гранати и дразнещ кожата прах, хвърлени от дронове. Израел не отговори пряко на обвиненията, но повтори предложението си за разтоварване на помощите в израелско пристанище, откъдето да бъдат транспортирани до Газа.

"Изпратихме кораб, към който се присъединява още един - "Алпино". Той вече потегли и има други възможности в случай на нужда. Бих искал помощта, която носи флотилията, да достигне до Газа и всички хора на лодките да останат невредими", каза Гуидо Кросето - министър на отбраната на Италия.

Кросето посочи, че действията на Рим не са враждебни към Израел. Той призова участниците във флотилията да не се опитват да разкъсат израелската морска блокада на Газа. Активистите вече отказаха предложение на Рим помощите да бъдат разтоварени в Кипър и впоследствие да бъдат разпределени в Газа чрез местната Католическа църква.