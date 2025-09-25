БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Рекордни инвестиции в изкуствения интелект

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
По света
ЕС отделя 50 млрд. евро тази година, съобщи българският еврокомисар Екатерина Захариева

ЕС инвестира тази година 50 милиарда евро в изкуствен интелект, това съобщи еврокомисарят по изследванията, иновациите и стартиращите предприятия Екатерина Захариева на конференция по темата в Европейския парламент в Брюксел. Според българския еврокомисар европейските стартиращи предприятия в областта на ИИ привличат рекордни инвестиции, а ЕС е първият, който въведе законодателни регулации. Форумът в Европарламента беше организиран от българския евродепутат от ГЕРБ/EНП Емил Радев, а модератор на събитието беше областният управител на Варна и преподавател в Варненския икономически университет Андрияна Андреева.

Изкуственият интелект предоставя огромни възможности. В същото време растат опасенията за това дали машините в определен момент няма да изместят хората. Според Екатерина Захариева европейците са избрали правилния път - да бъдат амбициозни, но и отговорни.

Екатерина Захариева - еврокомисар по изследванията, иновациите и стартиращите предприятия: "Нашата инициатива "Континент на ИИ" мобилизира 150 милиарда евро публични и частни ресурси, като се фокусира върху силните ни страни - производство, енергетика и здравеопазване. В същото време "Хоризонт Европа" ангажира 8 милиарда евро за изследвания и иновации - за създаването на големи езикови модели, но също и за справяне в рисковете като кибернасилие и дийпфейк. И това има реално въздействие. Повечето от вас познават българския институт INSAIT в София. Той е основан от професор Вечев, стипендиант на нашия Европейски изследователски съвет. Той се превръща в уникален център за ИИ”.

Според евродепутата Емил Радев, хората трябва да са тези, които да взимат крайните решения. Това е особено важно в правосъдието или военната област.

Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ/EНП: “Един дрон, който се използва основно във военните действия, той може примерно, когато е снабден с ИИ да бъде заложено лицево разпознаване на мишената, той може да лети, да търси автономно тази мишена и в момента, в който я открие, да изстреля ракетата и на практика тук може и да няма човешка намеса. Когато се касае особено за човешки живот е недопустимо това да става. Винаги трябва да има човек, който накрая да взема решението. Същите са предизвикателствата на използването на ИИ в правосъдието, защото да ИИ може за кратко време да анализира стотици съдебни казуси, да даде някакви решения, но невинаги те са верните и от там нататък винаги трябва да бъде субективната и независима моля на съдията, който да направи крайното решение."

Според експертите, е важно европейските регулации в областта на ИИ да не спират иновациите, но в същото време безопасността на хората трябва да е приоритет номер едно.

# изкуствен интелект #Емил Радев #Екатерина Захариева #иновации

