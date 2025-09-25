Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че Договорът с България не съдържа никакви разпоредби за конституционни промени.

Процесът на присъединяване на Северна Македония към ЕС е възпрепятстван от 20 години, "но не въз основа на обективните критерии от Копенхаген, а по субективни, националистически причини", смята Силяновска.

Тя заяви още, че Скопие не иска спорове със съседите си, че желае интеграция в ЕС, но "без допълнителни и специални условия и със запазено национално достойнство".