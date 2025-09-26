Тръмп подписа указ за продажбата на ТикТок

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ива Стойкова
По света
Снимка: БТА/Архив
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви, че планът за продажбата на ТикТок отговаря на американските изисквания.

Новата американска компания ще бъде оценена на около 14 милиарда долара, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс, в чието присъствие Тръмп подписа указа в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп отложи прилагането на закона до 16 декември тази година в опит да привлече американски и други инвеститори и да получи одобрение от китайското правителство.

Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с китайския президент Си Дзинпин. По думите му, е имало известна съпротива от китайска страна, но усилията са били да се запази дейността на платформата в Съединените щати.

#Доналд Тръмп #ТикТок

