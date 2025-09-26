Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол

Според президентът на Съединените щати Доналд Тръмп Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол.



След срещата си в Белия дом с турския си колега Реджеп Ердоган, Тръмп заяви, че може да отмени санкциите срещу Анкара и да ѝ позволи да купува американски изтребители Ф-35.

Турският президент не е посещавал Вашингтон от 2019 г., през първия мандат на Тръмп. Запитан от репортери в Белия дом дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп отговори: