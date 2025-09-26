БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол

Ива Стойкова
Президентът на САЩ разговаря с Ердоган в Белия дом

Според президентът на Съединените щати Доналд Тръмп Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол.

След срещата си в Белия дом с турския си колега Реджеп Ердоган, Тръмп заяви, че може да отмени санкциите срещу Анкара и да ѝ позволи да купува американски изтребители Ф-35.

Турският президент не е посещавал Вашингтон от 2019 г., през първия мандат на Тръмп. Запитан от репортери в Белия дом дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп отговори:

"Не казах: "Спри да купуваш". Но вярвам, че ще спре. И знаете ли защо? Защото може да купува от много други страни. Знаете ли кой наистина не може. Унгария. Унгария няма излаз на море, няма хубав океан, откъдето да идват кораби от целия свят. Те имат един тръбопровод. Говорих с унгарския премиер Виктор Орбан, той е страхотен човек, добър мой приятел. За тях е трудно. За Словакия също, те са обвързани с един тръбопровод. Затова не искам да ги обвиняват. Турция има много опции."

