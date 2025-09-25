БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски

Срамно е да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля се сведоха ръководствата на някои от политическите сили

Президентът Румен Радев коментира актуални политически теми.

"Безпилотните системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременни отбранителни способности и е необходима неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбраната да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи. Да, говори се усилено за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна Делян Пеевски. Пеевски, неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата. Специално за медиите - да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своите медии в рупор на задкулисието. Един ден, когато амбициите на Пеевски да погълне цялата държава се сринат под тежестта на собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля."

Държавният глава наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски "Ястребово око", което се състои на учебния център на Сухопътни войски "Люляк" в Стара Загора. Той беше посрещнат от почетен караул.

