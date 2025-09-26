След бягството на 3-годишно дете: Налагат санкции на част от персонала на детската градина

Вчера публично достояние стана поредният случай на избягало дете от детска градина в София. От Столичната община съобщиха, че ще бъдат наложени наказания на учителка, помощник-възпитател и директорката на градината, където това се е случило.

3-годишно дете е избягало от 151-а детска градина в София. То е отишло напълно необезпокоявано до магазина, където служителката го разпознала и го връща обратно. Родителите обаче научават за случая от социалните мрежи, а детската градина се опитва да потули инцидента.

Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столична община: "Проверката установи, че детето е оставено само, докато останалите спят. То не е искало да спи, плакало е за майка си, затова е оставено в съседна стая без наблюдение нито от учителя, нито от помощника. Учителката в рамките на вчерашния ден е подала заявление за напускане, като директорката ще бъде предложена за наказание също. Определено е проявена небрежност от страна и на учителя, но и на директора, който не е създал необходимата организация."

По думите на Желязкова, вратата е била открехната най-вероятно при смяната на учителите през обедните часове:

"Детето тръгва от изхода, който е в страничната улица, завива надясно, продължава към магазина. Това е доста време, особено за едно малко дете. Може да се случат много неща тук – има много улици, много трафик. Улицата е изключително натоварена. Директорката твърди, че веднага са тръгнали да търсят детето, но предстои да получа записи от камерите, за да установим кога точно е започнало търсенето."

По отношение на реакцията на директорката, Желязкова коментира:

"Аз успях да се свържа с нея по телефона. Каза, че не ме уведомила, защото е правила собствено разследване на случая. След това е била много разстроена. Разбира се, не е спазен протокол. По-важното е, че не е уведомила родителите. Абсолютно недопустимо е родителите да научават от социални мрежи. Такова нещо просто не трябва да се допуска."

На въпрос за предстоящите наказания тя поясни:

"Ще предложа директорката да бъде наказана. Вярвам, че заместник-кметът и кметът ще вземат решение. Наказанието може да бъде от забележка до предупреждение за уволнение или уволнение. Дори забележката, която звучи малко незначително, всъщност има финансово отражение."

Желязкова обясни и какви са стандартите за сигурност:

"В София станахме свидетели на много такива случаи. За последната година те са четири или пет. Отдавам го на подценяване на възможностите на децата от страна на учителите. Те са бързи, умни и оправни – затова трябва да се обръща внимание на всяко дете във всеки момент."

През август и септември е направена проверка на всички детски градини. Очаква се докладът с предложения и мерки. Детските градини имат добро ниво на сигурност – бутони за врати, код за достъп. Въпросът е в изпълнението. Апелирам към родителите да не показват кода на децата, защото те го запомнят и понякога сами излизат, добави Желязкова.

Това е пореден такъв случай, но за щастие – с добър край.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова