Ден на спорта в училище - над 120 000 ученици в цялата страна участват в инициативата

Ден на спорта в училище, организиран от Сдружение “БГ Бъди активен” и подкрепен от Министерството на образованието и науката, ще се проведе за 11-и път. Очаква се над 120 00 деца да се включат в различни спортни активности.

Домакин на инициативата е СУ„Св. Константин-Кирил Философ“ в Пловдив. Представителят на сдружение “БГ Бъди активен” Румяна Киризиева разкри повече за събитието.

"Интересът е изключително голям. Общата бройка включили се деца ще бъде над 230 000. Всички трябва да бъдем ангажирани, за да стимулираме децата да бъдат по-активни в ежедневието си. Учебните заведения канят спортни клубове, които да проведат открити тренировки на базата на училището", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

Директорът на училището Елена Сарафова е категорична, че учебното заведение прави всичко възможно да стимулира учениците да спортуват активно.

"Чест и отговорност е да бъдем домакини на тазгодишното събитие. Много държим на спорта и искаме да мотивираме нашите ученици, защото е важно за подрастващите. Нашите учители също са активни спортисти, като тази година взеха първо място на Спартакиадата", допълни тя.

Началният учител Вероника Милева е сред преподавателите, които помагат на децата да се запознаят с различните спортове.

"Организирахме 27 станции, на които учениците ще се запознаят с различни спортове. Чест е за нас, е че сме сред откриващите. Всички учители работят за активното стимулиране на учениците да спортуват", добави тя.

