Андон Николов в предаването "Зала на славата"

Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
андон николов предаването зала славата
Андон Николов е поредното голямо име, което попада в обектива на предаването на БНТ "Зала на славата".

Олимпийската титла от 1972 г. си остава своеобразен връх в кариерата му, в която личат още два бронзови медала от европейски първенства, злато в изхвърлянето на шампионата на планетата от 1978 г., както и внушителните 6 световни и 9 олимпийски рекорда.

"Тогава спортувахме всичко. Учителят ми по физическо възпитание искаше да тренирам десетобой. Отидох при един специалист по лека атлетика и ми каза, че съм много възрастен, защото бях на 15-16 години. Тогава ме заведе в ЦСКА и залата по вдигане на тежести. Чак година след като завърших основното ми образование, треньорът случайно ме позна в трамвая и ме извика да тренирам", сподели той.

Националът винаги ще помни първото си състезание.

"Първото ми състезание беше през 1968 г. в Бургас и станах 5-и в България, а бях тренирал само няколко месеца. Тогава беше трибой - след 1972 г. премахнаха едното движение, повдигането. Повдигнах 95 кг, 90 изхвърлих и 120 тласнах. Никога няма да го забравя. След това имаше успехи и много неуспехи. Първата любов и първото състезание не се забравят", допълни щангистът.

Николов разказа за спомените си за атентата на 5 септември, когато 8 палестински терористи убиват двама от членовете на израелската делегация и отвличат още 9. В последвалата битка отвлечените са убити, а също и петима терористи и един полицай.

"Не знаехме какво се случва и не знаехме, че има убити. Казаха, че имало атентат, заложници и преговори. Тогава нямаше охрана. Всеки можеше да влиза откъдето си иска", разказва многократният рекордьор.

Първоначално златният медалист от Игрите в Мюнхен не е изпитал чувство на радост, след като е завоювал отличието.

"За мен Олимпийските игри бяха обикновено състезание. Ако влагаш много психика преди състезанието, понякога действа отрицателно. Да си олимпийски шампион е нещо страшно голямо. Когато се върнах в България видях, че това е голямо постижение. Посрещането беше страхотно", спомня си олимпийският шампион.

Гледайте целия епизод във видеото.

