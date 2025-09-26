Спортни новини 25.09.2025 г.

България има нов световен шампион по канадска борба в лицето на Димитрина Петрова. Тя спечели първата световна титла за България при жените в този спорт. Петрова триумфира в категория до 60 кг с дясна ръка, без да допусне нито една загуба. Това е първата световна титла при жените за България в този спорт - постижение, което влиза в историята и е повод за национална гордост.

Българският мотоциклетен ас Мартин Чой и синоптичката Натали Трифонова посрещнаха първото си дете – син на име Арън. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отличи Мартин Чой с плакет за постиженията му, а Чой благодари за подкрепата на министерството.

Най-добрият български мотоциклетен състезател завърши на 7-мо място в крайното класиране на 24-часово състезание от Световния ендуранс шампионат на писта Пол Рикар. Чой, който е многократен шампион и посланик на българския моторен спорт, заяви, че в момента е изцяло концентриран върху тренировките и предстоящите състезания.

Натали Трифонова сподели трогателни кадри с малкия Арън в социалните мрежи, които предизвикаха вълна от поздравления.