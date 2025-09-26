БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
живо парламентът трети пореден ден събра кворум
Снимка: БТА
За трети пореден ден парламентът не събра кворум. Това провокира размяна на реплики в кулоарите на Народното събрание между управляващи и опозиция. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори задочно и на президента Румен Радев заради квалификациите му по адрес на ГЕРБ.

Наталия Киселова, председател на Народното събрание: "Регистрирани са 111 народни представители, няма кворум. Няма да бъде открито днешното пленарно заседание. Следващо редовно заседание - 1 октомври от 9:00 часа."

Проваленият кворум беше повод за размяна на реплики между управляващи и опозиция.

Цончо Ганев - зам.-председател на "Възраждане": "Този парламент е несъстоятелен. Не върши нищо градивно. Дори когато имаше кворум последните три седмици, парламентът заседаваше от 9:00 до 11:00 часа, а в пиковия си ден заседаваше до 12:00 часа. Приеха се единствено закони доунищожаващи пощите и БДЖ. Този парламент няма мнозинство, за да прави кворум, а това е задължение на мнозинството. Така че, този парламент трябва да си отиде и да отиваме на избори."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "31 човека са командировани от управляващото мнозинство в момента. Вие представяте ли си от 140, 31 командировани. Няма да има кворум до следващата седмица, докато не се приберат. И като се приберат, трябва да си говорим за водопада на Росен Желязков, за петимата премиери, да си говорим за водната криза, че те чакат да завали дъжд."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Не идват на работа, какво да направя? Нашите депутати са в Япония, Франция и къде беше още - в Щатите. - Защо не ги върнете? - Ще ги върнем, днес се прибират."

На въпрос дали има риск от предсрочни избори Борисов отговори така:

"Всеки ден има. От ден първи ви казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след 8 избора държавата беше в катаклизъм, тежък, доведен от Радев и неговите хора."

Борисов не спести и критики към президента по повод вчерашните му квалификации по адрес на ГЕРБ и управляващото мнозинство:

"А сега той мисли таза за мен, а аз за пътя на "Копринката" мога да говоря много повече. Държавен глава така не може да говори, ако е държавен, ако е партиен лидер - може. И се присъединяваше с МЕЧ, "Величие" и е на тяхната територийка да си каже каквото иска. Аз президент нямам, имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството, затова нищо ново не казва. А нещо казал ли е за "Боташ"? Ако нещо е казал за "Боташ", днес този милион и петдесет, който отива в Турция, от българските учители ли да го вземем, утре от българските лекари ли да го вземем…"

Борисов предупреди, че след 1 януари, когато Европа спира всякакви доставки на руски газ, "Боташ" може да се превърне в сериозна пречка при преговорите с Турция, която остава една от малкото възможности за алтернативни горива:

"Сега е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечен газ. Тук договорът с "Боташ" ни тежи като воденичен камък. Вместо с Турция да работим заедно, ние сега предварително отиваме с изсулени гащи да се договаряме с тях, защото те са подписали да прекарват през "Боташ" колкото искат газ и то на 9,5 долара."

снимки: БТА

Борисов се обърна и към опозицията:

"Толкова важни неща има да се решават в тези няколко месеца. От един абсолютно провален План за възстановяване, да докараме все пак няколко милиарда в държавата - това правим. Иначе и ние можем да им сипем всеки ден квалификации, защото това е най-лесно. Всеки, който има някакво обвинение, кой насилвал министър за обществени поръчки, друг знаем какво е ставало по митниците и сега са недоволни. Защитни тези."

А от "Възраждане" обявиха, че не им стигат 5 подписа за нов вот на недоверие заради водната криза, и обвиниха МЕЧ, че не искат да им ги осигурят. Освен МЕЧ и останалите опозиционни партии са отказали да се подпишат под искането за вот.

#Комисията за защита от дискриминация # Народно събрание #заседание на парламента

