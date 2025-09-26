Пловдивчанин ще съди ВиК, паднал в необезопасена дупка

Пловдивчанин ще съди ВиК - Пловдив заради причиняване на лека телесна повреда поради небрежност. Мъжът твърди, че пропаднал в необезопасена дупка до сградата на дружеството. По думите му вместо помощ, разговорът му с охраната прераснал в скандал и дошла полиция.

Димитър Симеонов - пострадал: "Стъпквайки към колата с левия крак на бордюра се подхлъзвам, стъпвам в тази площ и всъщност пропадам надолу, нито някакъв знак, че има там дупка, нито обезопасено под някаква форма, няма как да се види. Това, което впоследствие стана, е нещо, което никога не съм очаквал – охраната, по-скоро началникът на охраната, който се оказа някакъв бивш полковник, поне така го представиха, със заплашителни думи, обиди започна да иска ние да напускаме двора на ВиК, заплашваше ни..."