Пловдивчанин ще съди ВиК, паднал в необезопасена дупка

Пловдивчанин ще съди ВиК - Пловдив заради причиняване на лека телесна повреда поради небрежност. Мъжът твърди, че пропаднал в необезопасена дупка до сградата на дружеството. По думите му вместо помощ, разговорът му с охраната прераснал в скандал и дошла полиция.
Димитър Симеонов - пострадал: "Стъпквайки към колата с левия крак на бордюра се подхлъзвам, стъпвам в тази площ и всъщност пропадам надолу, нито някакъв знак, че има там дупка, нито обезопасено под някаква форма, няма как да се види. Това, което впоследствие стана, е нещо, което никога не съм очаквал – охраната, по-скоро началникът на охраната, който се оказа някакъв бивш полковник, поне така го представиха, със заплашителни думи, обиди започна да иска ние да напускаме двора на ВиК, заплашваше ни..."
Ваня Симеонова - адвокат: "В случая говорим за лека телесна повреда, ВиК ще бъде съден поради небрежност, че е допуснал небрежност на обществено място, която в случая е причинила и вреда, за мен това е безхаберие от страна на една държавна институция."