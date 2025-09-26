БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Снимка: БТА/Архив
Очаква се кризисния щаб в Плевен да заседава в търсене на решение за тежката водна криза в региона. Трябва да стане ясно и дали водата в от втория сондаж е годна за употреба след направените изследвания.

Ако те покажат, че тя е годна за питейно-битови нужди, сондажът ще бъде присъединен към водопроводната мрежа. Вчера от правителството отпуснаха бутилирана вода от държавния резерв.

А след като в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува кабинета относно действията му за справяне с бедственото положение, от Ню Йорк премиерът Росен Желязков разпореди вицепремиерът и председател на новия Национален борд по водите Атанас Зафиров за бъде днес в Брезник и Плевен.

Росен Желязков - министър-председател: "В момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа. Резултатът, мисля, ще се види след 20 дни. Вицепремирът Зафиров ще бъде в Брезник. Ние гледаме и други райони, където има такъв проблем, ще бъде и в Плевен. В този момент Борда е инструмент, но не е решение. Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да не доволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо могат да говорим за качеството."

#водна криза в Плевен #премиерът Росен Желязков #безводие в страната #безводие

