Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза

Очаква се кризисния щаб в Плевен да заседава в търсене на решение за тежката водна криза в региона. Трябва да стане ясно и дали водата в от втория сондаж е годна за употреба след направените изследвания.



Ако те покажат, че тя е годна за питейно-битови нужди, сондажът ще бъде присъединен към водопроводната мрежа. Вчера от правителството отпуснаха бутилирана вода от държавния резерв.

А след като в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува кабинета относно действията му за справяне с бедственото положение, от Ню Йорк премиерът Росен Желязков разпореди вицепремиерът и председател на новия Национален борд по водите Атанас Зафиров за бъде днес в Брезник и Плевен.