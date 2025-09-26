Между Изтока и Запада - решаващ вот предстои в Молдова

В неделя в Молдова ще се проведат парламентарни избори. Вотът се определя като най-важният в историята на страната. Причината - молдовците ще трябва да избират между ЕС и Русия. Кои са основните опоненти, какви са нагласите на молдовците и кои са важните за тях теми?

Труден, непредсказуем, сложен, но решаващ. Малка част от определенията за избора, който ще трябват да направят молдовците в неделя. Накратко казано, той се свежда между Изтока и Запада. За места в парламента със 101 места се борят управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността на президента Мая Санду и коалиция, в която влизат 4 проруски формации - Партията на социалистите в Република Молдова на бившия президент Игор Додон, "Сърцето на Молдова" на Ирина Влах, "Бъдеще за Молдова" на бившия премиер Василе Тарлев и Комунистическата партия на бившия президент Владимир Воронин. Всички останали не могат да минат изборния праг, който в Молдова е 7% за коалициите и 5 на сто за партиите.

Безпрецедентна по рода си кампания, която ще остане в историята освен с ожесточената агитация, но и с многобройните изследвания за руска намеса във вота, с обиски, с арести. През август на седем години затвор беше осъден проруският лидер на Гагаузия Евгения Гуцул. Обвиненията срещу нея са за незаконно финансиране на бившата партия "Шор", на олигарха Илан Шор. Партията е забранена от Конституционния съд на Молдова през 2023 г.

През изминалите седмици молдовските власти са задържали десетки граждани - за участие в проруски фабрики за тролове, част от тях свързани индиректно със Шор, за директни връзки с Кремъл, за даване на подкупи, за планиране на протести и безредици. Само преди дни президентът Мая Санду предупреди гражданите, че Русия използва всички възможни канали, за да дестабилизира страната и да я отклони от европейския ѝ път.

"Кремъл налива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове в цяла Молдова в чужбина. Хората са ежедневно се тровят с лъжи", заяви Мая Санду, президент на Молдова.

Проруските партии обвиняват властта в репресии.

"Мая Санду и нейното правителство, вярно на Сорос, се опитват да изплашат гражданите", коментира Игор Додон, лидер на Социалистическата партия.

Русия категорично отрича намеса и изказва същата теза като проруската опозиция.

"На 9 септември президентът Санду, по време на пленарно заседание на Европарламента, обвини Русия в опит да подкупва молдовски избиратели. Какви доказателства представихте, г-жа Санду, на Европарламента. Аз ще ви кажа - никакви", заяви Мария Захарова, говорител на министерството на външните работи на Русия.

Вотът на диаспората в чужбина, която е над милион, имаше огромна тежест по време на президентските избори миналата година, заедно с които се проведе и референдум за членство в ЕС. Тогава победи Мая Санду, а макар и с малко, молдовците казаха "да" за влизането си в ЕС. От 2022 година Молдова е със статут на страна кандидат. Обществото е силно поляризирано. Броят на онези, които не са решили за кого ще гласуват, намалява. Според последните социологически данни, той е около 14%.

"Аз лично избирам Европа. Работил съм в Европа. Знам, че има много плюсове. Сега страната ни се намира в такъв момент, че трябва да избира и да не изпуска този шанс", посочи Павел, жител на Кишинев. "Икономиката ни е нула. А какво ще ни даде Европа? Пенсия за това, че съм работила, или на друг, който още не е пенсионер", пита Марина, жител на Кишинев.

Проруските партии обещават ниски цени на ток и горива, връщане към Кремъл, сътрудничество с БРИКС и Китай. Управляващата партия залага на членство в ЕС до 2030 г. и обещава вдигане на доходите, подплатено с евросредства. Колко важен е Кишинев за ЕС показа и посещението в Деня на независимостта на президента на Франция - Еманюел Макрон, канцлера на Германия - Фридрих Мерц и премиера на Полша - Доналд Туск.

Войната в Украйна е другата голяма тема и най-вече опасността Русия да нахлуе в Молдова. В страната вече има около 1500 руски войници, разположени в Приднестровието - проруски сепаратистки регион. До дни ще стане ясно кой път ще изберат молдовците - на голямата европейска мечта или на руската орбита, от която така старателно се отдалечаваха през последните години.