Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
брезник
Водната криза в град Брезник се задълбочава. От РЗИ-Перник предупреждават, че след извършен мониторинг е установено влошено качество на водата и освен манган, във водата, която достига до чешмите на хората, е открит опасния арсен и бактерията клостридиум перфрингенс.

РЗИ-Перник въвежда ограничение водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на Брезник от язовир „Красава“, да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности. Единствено за почистване на санитарни възли (тоалетни).

На управителите на „В и К“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия.

#арсен #вода #брезник #водна криза

