Страх от дронове в Дания: Засилват сигурността около обекти от критичната инфрструктура

Летищата "Олборг" и "Билунд", в Западна Дания, отново имаха проблеми заради подозрения за забелязани дронове в забранените за полети зони.

Прекъсванията са били за кратко. Летищата бързо са възстановили нормалната си работа, след като полицията е изключила възможността наблюденията да са свързани с нерегламентирани полети на дронове. Това е поредният случай на преустановени полети заради безпилотни летателни апарати близо до датски летища.

Вчера вечерта летище "Олборг" беше затворено за около три часа. Второто най-голямо летище в Дания, "Билунд", също спря работа за час. В понеделник вечерта летището в Копенхаген също беше затворено. Засега остава неясно кой управлява дроновете. Дания разглежда инцидентите като хибридни атаки и засилва сигурността около обекти от критичната инфрструктура.