Държавите от Източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
По света
Снимка: АП/БТА
Държавите от Източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за изграждането на стена срещу дронове по източната граница на блока. Целта на стената е да бъдат прихващани и унищожавани безпилотни летателни апарати, които нарушават въздушните пространства на страните. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус разговаря днес с министрите на отбраната на девет страни, сред които и с българския военен министър Атанас Запрянов.

Какво ще представлява стената срещу дронове, кога ще започне изграждането ѝ и как България ще участва?

Андрюс Кубилиус - еврокомисар по отбраната: “Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Русия тества способностите на ЕС и НАТО и нашият отговор трябва да бъде твърд, единен и незабавен. На днешната среща ние се съгласихме да преминем от дискусии към конкретни действия. Разбрахме се за най-важния момент - стената срещу дронове ще бъде ядрото на наблюдението на Източния фланг и ще служи на цяла Европа. Заедно с нашите партньори на първа линия и безценния опит на Украйна, постигнахме общо разбиране за нейния дизайн”.

