Държавите от Източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за изграждането на стена срещу дронове по източната граница на блока. Целта на стената е да бъдат прихващани и унищожавани безпилотни летателни апарати, които нарушават въздушните пространства на страните. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус разговаря днес с министрите на отбраната на девет страни, сред които и с българския военен министър Атанас Запрянов.

Какво ще представлява стената срещу дронове, кога ще започне изграждането ѝ и как България ще участва?