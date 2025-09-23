България и още 6 европейски страни ще градят "стена срещу дронове"

Очаква се правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния да разговарят с ЕК по предложение за изграждане на европейска "стена срещу дронове". В петък те ще се срещнат с европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилиус и ще обсъдят първите стъпки.

Идеята за стена слещу дронове не е от днес - балтийските държави имаха такава още преди две години, но досега Европейската комисия не се намесваше в изграждането на подобен проект. Тази идея обаче става повече от необходима и сега ще бъдат поставени първите стъпки. В петък разговорите ще бъдат по-скоро опознавателни, за да кажат държавите какви са техните нужди и възможности.

В срещата ще участват и представители на Украйна - те имат сериозен опит не само в използването, но и в производството на дронове.

Европейският комисар по отбрана Кубилиус настоява тази стена от дронове да стане факт в рамките на следващите 12 месеца, което означава огромна работа за страните от източната граница, но също така и огромно финансиране.

Това засега е само европейски проект, но Кобилиус не само въздушна система с камери и радари, но и наземна - със сензори и други системи, които да следят въздушното пространство. Всичко това ще бъде от полза на НАТО, тъй като към момента Алиансът използва ПВО системи, за да противодейства на провокации с дронове, което не е финансово рентабилно.