Желязков се срещна с наши сънародници в САЩ за Деня на независимостта

Министър-председателят Росен Желязков беше гост на официалния прием в консулството ни в Ню Йорк по повод Деня на независимостта.

Заедно с българската делегация от няколко министри, премиерът е в Съединените щати за участие в срещата на върха на Общото събрание на ООН. Пред сънародниците ни в Ню Йорк Желязков изрази надежда, че скоро визите за български граждани, пътуващи краткосрочно за Щатите, ще отпаднат, а директната самолетна линия от София до Ню Йорк най-после ще стане факт.

"Отново живеем в сложни времена, отново светът е изправен пред предизвикателства и кризи, но научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели на това колко внимателно се подхожда, дори в тежки ситуации. Всеки ден има поводи да реагираме и ние като съюзници в НАТО, заедно с нашите партньори и като част от най-справедливия съюз – Европейския съюз", заяви премиерът.

Социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че с обявената програма на правителството "Избирам България" вече има подадени 420 молби за връщане на българи в страната, ни само за 24 часа след началото ѝ. Мярката ще мотивира сънародниците ни да се върнат, чрез предоставяне на стимули за намиране на работа.