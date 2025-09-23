БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация

Христо Ценов
По света
Убиецът на Чарли Кърк е сред поддръжниците ѝ

Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално класифицира движението "Антифа" като терористична организация.

Решението на Тръмп дойде след церемонията в памет на убития политически активист Чарли Кърк. Убиецът на Кърк, 22-годишният Тайлър Робинсън, е поддръжник на идеологията по данни на разследващите.

Движението обединява групи, които се определят като антифашистки. То не е организирана политическа група в традиционния смисъл на думата, а е децентрализирано и без ясна йерархия.

ТОП 24

БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

