Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално класифицира движението "Антифа" като терористична организация.

Решението на Тръмп дойде след церемонията в памет на убития политически активист Чарли Кърк. Убиецът на Кърк, 22-годишният Тайлър Робинсън, е поддръжник на идеологията по данни на разследващите.

Движението обединява групи, които се определят като антифашистки. То не е организирана политическа група в традиционния смисъл на думата, а е децентрализирано и без ясна йерархия.