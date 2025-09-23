БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Топло и предимно слънчево време във вторник

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
В сутрешните часове на места в низините и над източните райони ще има временни увеличения на облачността и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15°, в София - около 11°.

През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 17 и 20°, а максималните - от 24 до 27°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Ще е все още топло за сезона с максимални температури между 27 и 32°, а минималните ще бъдат между 11 и 16°.

В четвъртък със силен вятър от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

В петък и събота ще продължи да духа до умерен, в Източна България - временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, но само на места, главно в западната половина, ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23°, а минималните - между 9 и 14° .

