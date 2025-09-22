БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В рамките на ООН: Франция признава Палестинска държава, за Германия "не е моментът"

До часове Франция и поне още 5 държави ще признаят Палестинска държава в навечерието на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Ден по-рано признание дойде и от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

Вашингтон критикува "показните" изявления и се обяви за "сериозна дипломация". На този фон - премиерът Нетаняху уверява, че няма да има Палестинска държава.

Освен Франция до часове Палестинска държава ще признаят и страни като Андора, Белгия, Люксембург, Малта и Сан Марино. Решението се очаква на среща на върха в Ню Йорк, организирана от Франция и Саудитска Арабия в полза на принципа за две държави.

Досега Палестинска държава вече са признали 145 от общо 193 страни - членки на ООН. Без ясна политическа перспектива за държавност палестинците ще останат обвързани с Хамас като единствено решение, посочи френският президент пред телевизия "Си Би Ес". Той не приема американската оценка, че признаването на Палестина е "безразсъдно решение".

"Мисля, че това е пресилена оценка и не съм съгласен с този подход. Защо? Защото целта на Хамас в никакъв случай не е да създаде Палестинска държава. Целта на Хамас е да унищожи Израел", каза Еманюел Макрон, президент на Франция.

Макрон изтъкна, че няма да има френско посолство в Палестина, докато не бъдат върнати всички заложници. Израелският премиер Нетаняху определя признаването на палестинска държавност като награда за тероризма.

Великобритания предупреди Израел да не анексира части от Западния бряг в отговор на признаването. Германия смята, че сега не е времето за признаване на Палестина.

"Продължаваме да разглеждаме такова признаване като една от последните стъпки, а не една от първите по пътя към решение за две държави", коментира Фридрих Мерц, канцлер на Германия.

Признаването има символично значение и няма да промени статута на наблюдател на Палестинците в ООН, след като пълноправното им членство е блокирано от Съединените щати. Палестинският президент Махмуд Абас ще говори по видеовръзка след като получи отказ за американска виза. С голям интерес се очакват изказванията пред Общото събрание на Доналд Тръмп във вторник и на Бенямин Нетаняху в петък.

Междувременно десетки хиляди италианци осъдиха "геноцида в Газа" в рамките на стачни синдикални действия. Правителството на Джорджа Мелони е близко до позицията на Доналд Тръмп, не планира признаване на палестинска държаваи и не е склонно да подкрепи търговските санкции срещу Израел, предложени от Европейския съюз.

#палестинска държава #ООН #Германия #Франция

