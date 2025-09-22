БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази

Протестиращите спряха движението по бул. "Цариградско шосе", по-късно то беше възстановено

жителите квартал дружба протестираха заради планираното спиране парното
Снимка: БТА
Слушай новината

Пореден протест на жители на столичния квартал Дружба 2 заради предстоящия ремонт на Топлофикация. Той ще стартира в началото на октомври и ще остави без топла вода и парно жителите на квартала до 30 декември.

Протестиращите спряха движението по бул. "Цариградско шосе". По-късно то беше възстановено.

В "Денят започва" изпълнителният директор на дружеството Петър Петров заяви, че "Топлофикация София" няма как да компенсира жителите, тъй като е в тежко финансово състояние, дължи над 2 млрд лева на Булгаргаз и закъснява с ремонтните си програми. Затова искат увеличение на цената на парното.

"Непрекъснато имаше аварии, но лятото не беше направено нищо", коментира Николай Георгиев "Обществен съвет на кв."Дружба" 2.

"Не може посред зима да стоим без парно и топла вода", каза Зинаида Дамянова, протестиращ.

"Подкрепям протеста заедно с хората, аз съм гражданин на този район. Живея в този район и аз съм пострадал по същия начин, и аз нямам вода", заяви Петко Краев, кмет на район "Искър".

Заради недоволството на жителите на квартала, от "Топлофикация" заявиха, че хората ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни. Предстои да бъдат поставени кранове, които да позволят по-късно ремонтът да се случва поетапно.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че ние можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт", каза Петър Петров, изп. директор на "Топлофикация София".

"Ние до момента не знаем какво точно ще направят, къде ще го правят и в какви срокове, за да кажем тези 15 дена дали са много или малко. Те самите променят версията си много пъти", каза Николай Георгиев.

Според "Топлофикация: до ремонт по време на отоплителния сезон се е стигнало, защото дружеството разбрало, че има сериозен проблем след края на миналия сезон.

"Когато направихме първоначалните измервания, установихме загуби от 150 тона на час вода само и единствено в този район. В момента, в който ние извършваме измервания, установяваме 250 тона. За по-малко от 4 месеца това е едно значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон", коментира Петър Петров.

Заради липсата на пари ремонтната програма на дружеството изоставала, затова от Топлофикация настояват за увеличение на цената на парното.

"Реалната цена на топлинната енергия към настощия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", заяви Петър Петров.

Кметът на столицата Васил Терзиев вече поиска да бъде направен финансов одит на дружеството.

#топловодаване #"Дружба" 2 #"Топлофикация София" #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
2
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
3
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
5
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Ден без автомобили затваря центъра на София
6
Ден без автомобили затваря центъра на София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
5
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: Общество

Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне" Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне"
Чете се за: 00:25 мин.
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 03:40 мин.
Слави Трифонов: Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта Слави Трифонов: Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта
Чете се за: 00:45 мин.
Вицепремиерът Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност Вицепремиерът Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност
Чете се за: 01:32 мин.
Пловдив отбеляза 117-годишнината от обявяването на Независимостта Пловдив отбеляза 117-годишнината от обявяването на Независимостта
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 03:40 мин.
По света
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ