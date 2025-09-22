Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното

Пореден протест на жители на столичния квартал Дружба 2 заради предстоящия ремонт на Топлофикация. Той ще стартира в началото на октомври и ще остави без топла вода и парно жителите на квартала до 30 декември.

Протестиращите спряха движението по бул. "Цариградско шосе". По-късно то беше възстановено.

В "Денят започва" изпълнителният директор на дружеството Петър Петров заяви, че "Топлофикация София" няма как да компенсира жителите, тъй като е в тежко финансово състояние, дължи над 2 млрд лева на Булгаргаз и закъснява с ремонтните си програми. Затова искат увеличение на цената на парното.

"Непрекъснато имаше аварии, но лятото не беше направено нищо", коментира Николай Георгиев "Обществен съвет на кв."Дружба" 2. "Не може посред зима да стоим без парно и топла вода", каза Зинаида Дамянова, протестиращ. "Подкрепям протеста заедно с хората, аз съм гражданин на този район. Живея в този район и аз съм пострадал по същия начин, и аз нямам вода", заяви Петко Краев, кмет на район "Искър".

Заради недоволството на жителите на квартала, от "Топлофикация" заявиха, че хората ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни. Предстои да бъдат поставени кранове, които да позволят по-късно ремонтът да се случва поетапно.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че ние можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт", каза Петър Петров, изп. директор на "Топлофикация София". "Ние до момента не знаем какво точно ще направят, къде ще го правят и в какви срокове, за да кажем тези 15 дена дали са много или малко. Те самите променят версията си много пъти", каза Николай Георгиев.

Според "Топлофикация: до ремонт по време на отоплителния сезон се е стигнало, защото дружеството разбрало, че има сериозен проблем след края на миналия сезон.

"Когато направихме първоначалните измервания, установихме загуби от 150 тона на час вода само и единствено в този район. В момента, в който ние извършваме измервания, установяваме 250 тона. За по-малко от 4 месеца това е едно значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон", коментира Петър Петров.

Заради липсата на пари ремонтната програма на дружеството изоставала, затова от Топлофикация настояват за увеличение на цената на парното.

"Реалната цена на топлинната енергия към настощия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", заяви Петър Петров.

Кметът на столицата Васил Терзиев вече поиска да бъде направен финансов одит на дружеството.