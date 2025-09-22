БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
08:45, 22.09.2025
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
08:30, 22.09.2025
Чете се за: 01:57 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 22.09.2025 г., 12:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:30, 22.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:23, 22.09.2025
Пловдив отбелязва 117-годишнината от обявяването на Независимостта
12:12, 22.09.2025
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на...
12:00, 22.09.2025
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
11:35, 22.09.2025
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
11:02, 22.09.2025
Варна отбелязва Деня на независимостта на България
09:10, 22.09.2025
Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч.
08:51, 22.09.2025
Недоволство в Унгария: Протести в Будапеща срещу премиера Орбан
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...
Реклама
Най-четени
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 21.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 21.09.2025
Спортни новини 21.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 21.09.2025
Спортни новини 20.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.09.2025
Спортни новини 20.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 20.09.2025
Спортни новини 19.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 19.09.2025
Реклама
Водещи новини
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
12:00, 22.09.2025
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
12:12, 22.09.2025
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
14:17, 22.09.2025
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
12:45, 22.09.2025
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
11:35, 22.09.2025
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
08:15, 22.09.2025
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
07:43, 22.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Ден без автомобили затваря центъра на София
08:09, 22.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ