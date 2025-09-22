БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Варна отбелязва Деня на независимостта на България

Репортер: Петко Петков
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Варна отбелязва Деня на независимостта на България
Снимка: БНТ
Варна отбеляза тържествено 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. Националният флаг на страната беше издигнат с тържествен военен ритуал.

На централния площад "Независимост" почести бяха отдадени от представителна рота на Военноморските сили. След това беше отслужен молебен за благоденствието на българския народ от свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия.

Почетният караул премина в тържествен марш пред издигнатото национално знаме. Празникът продължи с фолклорна програма и общоградско хоро, на което се хванаха много жители и гости на града.

