Варна отбелязва Деня на независимостта на България

Варна отбеляза тържествено 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. Националният флаг на страната беше издигнат с тържествен военен ритуал.

На централния площад "Независимост" почести бяха отдадени от представителна рота на Военноморските сили. След това беше отслужен молебен за благоденствието на българския народ от свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия.

Почетният караул премина в тържествен марш пред издигнатото национално знаме. Празникът продължи с фолклорна програма и общоградско хоро, на което се хванаха много жители и гости на града.