"Топлофикация София" няма пари, за да...
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Недоволство в Унгария: Протести в Будапеща срещу премиера Орбан

Биляна Бонева
По света
Десетки хиляди обвиниха на протест в Будапеща унгарския премиер Виктор Орбан в политическа пропаганда. Те призоваха за прекратяване на информационните кампании, финансирани от правителството.

Следващия месец управляващите планират да проведат допитване до народа за данъчното облагане. Според опозицията, въпросите, които са включени в допитването са подвеждащи и имат за цел да създадат впечатление за народна подкрепа.

Орбан отрича, че става въпрос за пропаганда, и казва, че просто иска да дава редовно думата на населението. Според организаторите на протеста, в него са участвали над 50 хиляди души.

Португалия признава държавата Палестина
Португалия признава държавата Палестина
И Португалия признава държавата Палестина
Недоволство срещу миграцията в Нидерландия, премиерът осъди протестите
НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море
Големи горски пожари бушуват в Северозападна Испания
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
