Недоволство в Унгария: Протести в Будапеща срещу премиера Орбан

Десетки хиляди обвиниха на протест в Будапеща унгарския премиер Виктор Орбан в политическа пропаганда. Те призоваха за прекратяване на информационните кампании, финансирани от правителството.

Следващия месец управляващите планират да проведат допитване до народа за данъчното облагане. Според опозицията, въпросите, които са включени в допитването са подвеждащи и имат за цел да създадат впечатление за народна подкрепа.

Орбан отрича, че става въпрос за пропаганда, и казва, че просто иска да дава редовно думата на населението. Според организаторите на протеста, в него са участвали над 50 хиляди души.