Португалия признава държавата Палестина - обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел. По-рано Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина.

Очаква се днес примера да последват Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Темата ще е основна на сесията на ООН, която започва в Ню Йорк. В нея българската делегация е водена от премиера Росен Желязков.

Във видеобръщение френският президент Еманюел Макрон заяви, че признаването на палестинска държава ще доведе до мир. Той подчерта, че Франция иска незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците, хуманитарна помощ за Газа, а също израелската и палестинската държава да съжителстват мирно.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи признаването на палестинска държава като "огромна награда за тероризма". Израелската армия разшири сухопътната си операция срещу град Газа. В офанзивата се включва трета дивизия.