Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
И Португалия признава държавата Палестина

По света
Очаква се още страни да последват Лисабон, Лондон, Отава и Канбера

Португалия - знаме
Снимка: илюстративна
Португалия признава държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

#държавата Палестина #признаване #Португалия

