Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава

В посланията на тримата премиери се говори за решение с две държави
Канада, Австралия и Великобритания признаха съществуването на отделна Палестинска държава. Постът на канадския премиер Марк Карни гласи - Канада признава държавата Палестина и предлага партньорството си в изграждането на обещаното мирно бъдеще както за Палестина, така и за Израел.
По думите на австралийския премиер Антъни Албанезе, признаването на Палестина е част от съвместни усилия на Канада и Великобритания и ще формира „международно усилие за решение с две държави".
"Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина" се казва в посланието на британския премиер Киър Стармър.