Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава

Канада, Австралия и Великобритания признаха съществуването на отделна Палестинска държава. Постът на канадския премиер Марк Карни гласи - Канада признава държавата Палестина и предлага партньорството си в изграждането на обещаното мирно бъдеще както за Палестина, така и за Израел.

По думите на австралийския премиер Антъни Албанезе, признаването на Палестина е част от съвместни усилия на Канада и Великобритания и ще формира „международно усилие за решение с две държави".