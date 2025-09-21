БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
В посланията на тримата премиери се говори за решение с две държави

великобритания австралия канада признаха палестина държава
Канада, Австралия и Великобритания признаха съществуването на отделна Палестинска държава. Постът на канадския премиер Марк Карни гласи - Канада признава държавата Палестина и предлага партньорството си в изграждането на обещаното мирно бъдеще както за Палестина, така и за Израел.

По думите на австралийския премиер Антъни Албанезе, признаването на Палестина е част от съвместни усилия на Канада и Великобритания и ще формира „международно усилие за решение с две държави".

"Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина" се казва в посланието на британския премиер Киър Стармър.

#палестинска държава #Австралия #Канада #Великобритания

