Нетаняху: Признаването на Палестина е награда за тероризма

Великобритания, Канада и Австралия официално признаха съществуването на държавата Палестина. Канада е първата от страните от Г-7, която взема подобни решение. Ходът беше приветстван от палестинската страна и остро осъден от Израел.

Британският премиер Киър Стармър обяви решението за отделна Палестинска държава в шестминутно видео послание.

"И така, днес, за да съживим надеждата за мир и решение, основано на две държави, заявявам ясно като министър-председател, че Обединеното кралство официално признава държавата Палестина. Ние признахме Държавата Израел преди повече от 75 години като родина на еврейския народ. Днес ние се присъединяваме към над 150 държави, които признават палестинска държава. Това е и обещание към палестинския и израелския народ, че може да има по-добро бъдеще."

Ходът е символичен, но бележи исторически момент, тъй като Великобритания стои в основата на създаването на държавата Израел. Минути по-рано, суверена и независима Палестинска държава признаха Канада и Австралия.

"Считано от днес, неделя, 21 септември 2025 г., Австралия официално признава независимата и суверенна държава Палестина. Така Австралия признава легитимните и дългогодишни стремежи на народа на Палестина за собствена държава", заяви Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия.

"Канада признава държавата Палестина и предлага партньорството си в изграждането на обещанието за мирно бъдеще както за Палестина, така и за Израел", написа Марк Карни, министър-председател на Канада.

И тримата лидери подчертаха, че основната цел на това решение да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави. Реакциите не закъсняха.

Нищо друго освен поощрение на "Хамас", гласи пост на израелското външно министерство в платформата X. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че признаването на Палестина е "награда за тероризма".

"В ООН аз ще представя истината. Израелската истина, но също и обективната истина за нашата справедлива борба срещу злото, и нашата версия за истински мир. Мир чрез сила. В ООН, и навсякъде другаде, ще се борим с фалшивата пропаганда срещу нас, срещу призивите за създаване на палестинска държава, което би застрашило нашето съществуване и би представлявало абсурдна награда за терора", каза Бенамин Нетаняху.

На обратния полюс са реакциите на палестинската страна.

"Това признание потвърждава и утвърждава правото на палестинския народ за самоопределение. То отрича израелските де факто мерки на място, включително израелския фашистки закон, който гласи, че правото на самоопределение в земята на Палестина е изключително за еврейския народ", коментира Мустафа Баргути, съосновател на Палестинската Национална инициатива.

С огромно притеснение новината се приема и от близките на израелските заложници, които радикалната палестинска групировка Хамас държи в Газа. Опасенията им са че този ход ще застраши още повече близките им. Франция, Португалия и Нова Зеландия също обмислят признаването на отделна Палестинска държава.