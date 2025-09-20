Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над половин милион души са напуснали най-населения град в палестинския анклав

Хамас
Снимка: БТА
Слушай новината

Хамас заплаши, че ще "премахне всички следи от израелските заложници", ако Тел Авив не спре сухопътната си офанзива и не се съгласи на прекратяване на огъня.

70 души са убити в най-населения град в палестинския анклав днес. По данни на израелската армия близо 500 хиляди души вече са напуснали град Газа - малко под половината, на фона на зачестилите удари и офанзивата.

Очаква се в понеделник британският премиер Киър Стармър официално да признае палестинска държава на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Стармър заяви, че ще признае Палестина, ако Израел не предприеме стъпки да намали хуманитарната катастрофа в Газа.

#Израел срещу Хамас #Газа #заложници

