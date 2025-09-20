България е домакин на Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене

Този уикенд на Витоша се провежда Балканският шампионат по спускане в планинското колоездене. България за първи път е домакин на форума, като в него участват 180 състезатели от 10 държави.

Събитието е част от календара на Международния колоездачен съюз и носи точки в световната ранглиста при мъжете и жените. Трасето „Витошко лале“ е с дължина от 2 километра и е едно от най-трудните и интересни на Балканския полуостров.

„Надяваме се на много добро представяне на нашите състезатели. Общо-взето имаме доста млади таланти, които се надяваме, че ще се представят добре“, каза Ева Паунова.

„Има момичета в моята категория, някой ги познавам, но мисля, че ще се справя", допълни Деница Тошева, която е една от състезателките.

Тренировките се проведоха в събота, а в неделя са квалификациите и финалите.

Повече от репортажа можете да гледате във видеото!