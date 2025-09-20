БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:27 мин.

На фона на сушата - варненското село Звездица е с огромни загуби на вода

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търси се решение на поредния дългогодишен проблем с водопреносна мрежа

От години живеещите във варненското село Звездица имат проблем с питейната вода, която заради ниското налягане не достига до къщите във високите части на населеното място. Причината е старата водопреносна мрежа, по която често има аварии, а това води до големи загуби на вода. От община Варна подготвят проект за подмяна на тръбите. Търси се и съдействие от държавата за финансиране.

В село Звездица вода има, но загубите по водопроводната мрежа са големи. Авариите са чести, а водата трудно достига до високите части на селото.

"Налягането на водата е много ниско. Не става даже да си измиеш ръцете, да се изкъпе човек, ние нямаме нормални условия на живот", казва Зорница Станева, жител на село Звездица.

Красимира Стоянова живее в селото от 30 години. Заради ниското налягане е принудена да използва собствен водоизточник - сондаж, за да поддържа градината си в двора.

"След всяка авария се пуска водата и налягането отново е много ниско, много слабо за живущите в тази част на селото. Понеже водоемът е много близо до нас и водата отива в долния край на селото и докато дойде е много трудно без вода".

Тръбите от водопреносната мрежа са на повече от 60 години и вече са амортизирани. От ВиК - Варна съобщиха, че се е случвало в село Звездица да има по три аварии на ден.

"На фона на сегашната криза с водата, когато апелираме да се пести всяка капка, а при нас изтичат тонове питейна вода, това е, меко казано, престъпно", заяви Станислава Христова, кмет на село Звездица.

Има готов проект за изграждане на канализация и пречиствателна станция в селото, но той трябва да се актуализира, за да се включи и подмяна и разширение на водопроводната мрежа. За проекта е уведомено и регионалното министерство.

"Откъдето обещаха съдействие за реализирането му, тоест финансиране", обясни кметът.

Регистрираните по постоянен адрес в Звездица са малко над 1100, но броят на живеещите в селото е пет пъти повече. Затова подмяната на водопреносната мрежа е крайно необходима.

