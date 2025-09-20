БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно

Експерти от Министерството на енергетиката влизат в "Топлофикация", дружеството е предложило алтернативен вариант за ремонта

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Слушай новината

Експерти на Министреството на енергетиката влизат в столичната "Топлофикация". Министерството няма да допусне хората от столичния квартал "Дружба 2" да останат без парно и топла вода заради ремонт, който се очаква да продължи в зимните месеци. Това заяви за "По света и у нас" енергийният министър Жечо Станков.

След решението на столичната "Топлофикация" вместо през топлото полугодие, да подмени 35-годишно трасе в квартал "Дружба" 2 през есенно-зимния период, последва незабавна реакция от министъра на енергетиката Жечо Станков.

"Веднага след като получих тази информация, съм издал нарочна заповед на колегите в МЕ, които още във вторник ще са на терен, за да проверят абсолютно всички факти и обстоятелства. Днес през деня се свързах и с мениджмънта на дружеството, като заявих, че е абсолютно неприемливо и аз, като министър на енергетиката, няма да допусна 90 дни абонатите в квартала да нямат топла вода и парно, особено през месеците за отопление."

След намесата на министъра, дружеството е предложило алтернативен вариант за ремонта.

"Пое се ангажимент, за да може да бъде извършена така интервенцията или ремонтът, ча отделните абонати да бъдат от 2 до 10-12 дни без топла вода, като най-големите участъци, които обхващат и училища, и детски градини, съм изискал максимално бързо първо там да се интервенира, за да може да не бъде нарушаван и учебният процес. Още повече, че ако има и здравни заведения и там бързо да се действа", обясни Станков.

Жителите на квартала, които излязоха вчера на протест, заплашиха с блокиране на възлови столични кръстовища още следващата седмица, ако проблемът не бъде разрешен.

"3 месеца без парно и топла вода, как се вижда това в 21 век, нормално ли е? Има хора с малки деца. Просто това е безобразие, според мен".

"Отчасти го разбирам за ремонти и за какво ли не, обаче единственият проблем е, че е през зимата, защото така няма да имаме хем топла вода за къпане, но така също и парно."

А вчера омбудсманът сезира парламента, след като над 400 жалби са постъпили в офиса на обществения защитник. Енергийният министър заяви, че вчера е изпратил писмо до мениджмънта на столичната "Топлофикация" заради неразплатените дългове на дружеството към "Булгаргаз".

"Само за изминалата зима са 500 милиона лева неплатените средства от столичната "Топлофикация" към Булгаргаз". Това е тежест за дружеството. Аз няма и как да толерирам некоректната финансова политика на дружества, пък било то и държавни, към "Булгаргаз".

Станков увери, че до дни ще бъде решен и проблемът с методиката за изчисляване на сградната инсталация.

"Колегите работят. Работата е съвместна, както с Народно събрание, така и с колегите от дружествата и фирмите за дялово разпределение, така че да намерим най-бързия и решим начин, така че да няма проблем с бъдещите сметки за топлоподаване. Дал съм им в рамките на следващите до 10 дни да ми бъдат предложени поне 3 решения, на което едно от най-добрите да се спрем и да процедираме."

Предишната наредба определяща методиката за изчисляване на сградната инсталация беше отменена от ВАС.

