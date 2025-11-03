МИТОВЕ И ИСТИНИ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:05 мин.
Деца
Какво е Европейската централна банка (ЕЦБ)?

Европейската централна банка е основната финансова институция на Европейския съюз, която се грижи за еврото – общата валута на много европейски страни.
Тя решава каква да е паричната политика в еврозоната – тоест как да се поддържат стабилни цени, какви да са лихвите и как да се контролира инфлацията.

ЕЦБ е като „банката на банките“ – тя не отпуска заеми на хора, а определя правилата, по които работят търговските банки и националните централни банки в държавите от еврозоната.


Какво означава това за България?
България планира да въведе еврото от 1 януари 2026 г.
Това ще означава, че:

левът ще бъде заменен с евро (1 евро ≈ 1.95583 лв. – този курс ще остане фиксиран);
Българската народна банка ще стане част от системата на ЕЦБ и ще участва в вземането на решения за паричната политика;
парите, спестяванията и цените ще се изчисляват в евро, както е в останалата част от еврозоната.

Защо е важно?
Влизането в еврозоната означава:

по-голяма финансова стабилност – ЕЦБ следи инфлацията и пази стойността на еврото;
по-ниски разходи за обмен на пари при пътуване и търговия;
повече доверие от инвеститори, защото България ще бъде част от най-силния валутен съюз в света.
Но има и предизвикателства – например цените може да се закръглят нагоре в първите месеци, а държавата трябва да поддържа дисциплина в бюджета.


В обобщение:
ЕЦБ е централната банка, която управлява еврото и пази икономическата стабилност в Европа.
От 2026 г. България ще стане част от еврозоната, което ще ни свърже още по-тясно с останалите европейски държави – с една обща валута, но и с общи отговорности.


