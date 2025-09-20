Спорт срещу наркотиците: С велопоход в Сандански казват "не" на дрогата

Инициативата се провежда за 29-и път
С велопоход деца и младежи от Сандански казаха "не" на наркотиците. Спортната инициатива е традиционна за града и се провежда за 29-и път.
Над 200 ученици от всички училища в града взеха участие, кaтo най-малките велосипедисти бяха едва петгодишни. Децата изминаха над 9 км по главните улици и булеварди на Сандански, а най-добрите получиха купи и медали. Голямата награда беше велосипед.
Атанас Стоянов, кмет на Сандански: Днешното съвремие предлага много съблазни и всякакви зависимости – и алкохол, и хазарт, и домашно насилие, и какво ли не. С тези пагубни, негативни неща, които за жалост са неизменна част от нашето ежедневие, трябва да се борим всички. Пътят е чрез образование, чрез възпитание и, разбира се, най-вече чрез спорт, защото спортът не разединява, той обединява хората така, както ни обедини днес в тази хубава, благородна, хуманна кауза.
Илия, 11 години: Наркотиците са вредно нещо, а спортът е хубаво нещо, защото се развиваш и е полезно. Винаги спортувайте и бъдете здрави!