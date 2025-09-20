Спорт срещу наркотиците: С велопоход в Сандански казват "не" на дрогата

С велопоход деца и младежи от Сандански казаха "не" на наркотиците. Спортната инициатива е традиционна за града и се провежда за 29-и път.

Над 200 ученици от всички училища в града взеха участие, кaтo най-малките велосипедисти бяха едва петгодишни. Децата изминаха над 9 км по главните улици и булеварди на Сандански, а най-добрите получиха купи и медали. Голямата награда беше велосипед.