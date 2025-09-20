Второ огнище пламна край село Горнослав

Второ огнище на пожара е възникнало край асеновградското село Горнослав. Според началника на Районната противопожарна служба главен инспектор Величко Бришимов, огънят се е разразил в борова гора и е обхванал площ от един декар.

Няма яснота как е възникнало новото огнище, което се намира на голямо разстояние от първото. Опасност за село Горнослав и за жителите няма, тъй като пламъците в тази посока са спряни, заяви за БНТ гл. инспектор Бришимов.

Обмисля се да бъде поискано включването на летателна техника за овладяването на огнищата на пожара. Пътят от село Горнослав към съседните села Орешец и Добростан е затворен за движение, за да не се пречи на дейността на екипите на пожарната.

Видео: Иво Данчев