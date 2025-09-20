БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Второ огнище пламна край село Горнослав

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Обмисля се повикване на летателна техника за справяне с пожара

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Второ огнище на пожара е възникнало край асеновградското село Горнослав. Според началника на Районната противопожарна служба главен инспектор Величко Бришимов, огънят се е разразил в борова гора и е обхванал площ от един декар.

Няма яснота как е възникнало новото огнище, което се намира на голямо разстояние от първото. Опасност за село Горнослав и за жителите няма, тъй като пламъците в тази посока са спряни, заяви за БНТ гл. инспектор Бришимов.

Обмисля се да бъде поискано включването на летателна техника за овладяването на огнищата на пожара. Пътят от село Горнослав към съседните села Орешец и Добростан е затворен за движение, за да не се пречи на дейността на екипите на пожарната.

Видео: Иво Данчев

#с. Горнослав #пожарите в страната #Асеновградско #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус" (СНИМКИ) Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
За първи път: Фестивал на електромобилността се провежда в Бургас За първи път: Фестивал на електромобилността се провежда в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски" Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 01:30 мин.
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години "Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 02:27 мин.
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Второ огнище пламна край село Горнослав
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО) Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус"...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата...
Чете се за: 03:52 мин.
Европа
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ