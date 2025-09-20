Рекорд на Гинес: Най-голямата кучешка торта в света е направена в България

България постави нов-световен рекорд на Гинес за най-голяма кучешка торта в света. Кулинарното произведение тежи впечатляващите 305 килограма и 800 грама.

Ветеринарният лекар д-р Костадин Шанков и неговият екип са приготвяли тортата в продължение на 7 дни. На събитието дойдоха и собственици на домашни животни с техните любимци. Тортата ще бъде разрязана и споделена с четириногите гости. Кулинарното изкушение е подходящо и за техните собственици.

д-р Костадин Шанков, ветеринарен лекар и кучешки готвач: "Целият ни екип, повече от 5 човека се борят с това да създадем това невероятно произведение, защото повярвайте ми, да сглобиш и произведеш всеки един елемент и да изглежда като истинска торта е наистина трудно. Най-трудното нещо е, че ние не ползваме никакви химии и консерванти, които стабилизират храните на хората и за да го постигнем беше предизвикателство огромно."



Марио Иванов: "Гинес имат доста сериозни изисквания за рекорда, като цяло трябваше да намерим сертифицирана фирма и човек с дългогодишен опит в измерването. Трябваше да представим логистичен план какво ще правим с тортата, защото Гинес имат нулев толеранс към разхищението на храна и затова направихме точно този план, решихме да дарим голяма част от тортата, която се изяде на място, т.е. която не се изяде на място ще отиде в приюти в София за четириноги без семейства."