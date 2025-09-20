БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на въздушното си пространство

Снимка: илюстративна
Ден след като Естония съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство, руското Министерство на отбраната отрече да е имало нарушение. Рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на въздушното си пространство, заради руски удари в западна Украйна. Инцидентите изправят на нокти отбранителните системи по Източния фланг на НАТО.

12 минути. Толкова време са прекарали трите руски самолета в небето над естонския остров Вайндло. Време, достатъчно, за да изправи на нокти военновъздушните сили на страната. Според Талин, инцидентът е четвърти по рода си за тази година, но този е бил безпрецедентно нагъл. С пост в приложението Телеграм рано тази сутрин руското Министерство на отбраната потвърди за прелитане на негови самолети в зоната на инцидента, но отрече те да са нарушавали естонското въздушно пространство.

Министерство на отбраната на Русия: "На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършват редовен полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът е извършен при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство, без да се нарушават границите на други държави."

"По време на полета руските самолети не са се отклонявали от договорения маршрут и не са нарушили естонското въздушно пространство. Траекторията на полетите на самолетите е преминала над неутрални води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло."

След снощната остра реакция от страна на Европейския съюз и редица страни-членки осъдиха инцидента като поредната провокация от страна на Русия. Американският президент Доналд Тръмп също изрази недоволство от ситуацията.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случват подобни неща. Може да стане голям проблем."

Естония поиска консултации със съюзниците от НАТО съгласно член 4 от договора за Алианса. Говорител на НАТО потвърди, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди по-подробно инцидента. НАТО вече засили отбраната по източния си фланг след скорошното нахлуване на руски дронове на полска територия. В мисиите над Полша участват самолет АУАКС и изтребители на датските, френските, немските и британските военновъздушни сили.

Реакция дойде и от българското Министерство на външните работи. Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО, се казва в позиция на дипломатическото ведомство в социалната мрежа Екс.

От министерството заявяват още, че този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен. В позицията се казва също, че България подкрепя Естония и че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

