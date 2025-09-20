БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни

Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят за движението по пътищата

Снимка: БТА/Архив
Полицията със засилени мерки по пътищата за трите почивни дни. Очаква се натоварен трафик, особено сутринта, по главните пътища в страната, както и към граничните пунктове.

Движението по пътя за Гърция е интензивно още в ранните часове тази сутрин. Иначе голямото напускане на столицата и големите градове започна още вчера в следобедните часове, като се образуваха задръствания на изхода на София. Тапи имаше около 20:00 часа снощи на изхода на магистрала "Струма" при Симитли, като колоните достигаха около 1-2 километра.

Тази сутрин ситуацията не е по-различна. Оказва се, че е имало лека катастрофа рано тази сутрин на магистралата, а на нейния изход при Симитли все още не е организирано реверсивното движение. Така, че има само една лента за движение в посока Кулата и една в посока София, което леко затруднява движението и в двете посоки.

Днес през целия ден се очаква да има доста засилено движение и към българското и към гръцкото море. От "Пътна полиция" съобщиха, че в Югозападна България ще има доста засилено полицейско присъствие в Кресненското дефиле. Освен автомобилни патрули, ще има и мотопатрули, които при нужда ще се включват и ще регулират движението. Засилено полицейско присъствие има в цялата страна за трите почивни дни. Всеки ден на терен ще има по над 200 полицейски служители, а днес и утре на територията на цялата страна ще има специализирана полицейска акция за следене на шофьори, които карат след употреба на алкохол, наркотични вещества, без книжки и с превишена скорост.

И нещо полезно за всички, които са тръгнали към Гърция - там от средата на септември са в сила доста по-строги глоби за някои нарушения, като например, говоренето по телефон, което вече се наказва с глоба от 350 евро и лишаване от книжка за един месец. Ако шофьорите си позволят да карат с над 200 км в час, могат да останат без книжка за 4 години, а глобата е 8000 евро. Апелът на полицията е бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата и ограниченията за скоростта.

