САЩ атакуваха нов кораб в Карибския басейн

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Плавателния съд е превозвал наркотици, трима души са убити

Снимка: БТА
Съединените щати са атакували поредния кораб, превозващ наркотици. Трима души са загинали.

За удара съобщи президентът Тръмп с пост в социалната мрежа Truth Social. Той не посочи местоположението на кораба. Това е поне третата подобна атака срещу плавателен съд, за който Вашингтон твърди, че превозва наркотици към Съединените щати.

Тръмп заяви, че Пентагонът е извършил удара по негова заповед, като е убил "трима наркотерористи". Атаката идва на фона на голямо военно струпване на Съединените щати в южната част на Карибския басейн. Главният прокурор на Венецуела поиска от ООН да разследва американските удари.

#Тръмп #карибско море #кораб #наркотици

