Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация

Диана Симеонова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Американският президент Доналд Тръмп изрази недоволство от ситуацията

Снимка: БТА
Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското Министерство на външните работи в социалната мрежа Екс, след като вчера три руски изтребителя навлязоха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.

От министерството отбелязват още, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Междувременно, рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на въздушното си пространство, заради руски удари в западна Украйна.

Ден след инцидента в Естония, руското министерство на отбраната отрече негови изтребители да са нарушавали въздушното пространство. В изявление в Телеграм, Русия уточнява, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от северозападна Русия към Калининград и не са нарушили границите на други държави.

В същото време американският президент Доналд Тръмп изрази недоволство от ситуацията:

"Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случват подобни неща. Може да стане голям проблем."

#Естония #въздушно пространство #изтребители

