Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското Министерство на външните работи в социалната мрежа Екс, след като вчера три руски изтребителя навлязоха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.

Today’s violation of Estonia’s airspace by Russian military aircraft is yet another reckless provocation against European Allies on NATO’s Eastern Flank. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 19, 2025

От министерството отбелязват още, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Междувременно, рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на въздушното си пространство, заради руски удари в западна Украйна.

Ден след инцидента в Естония, руското министерство на отбраната отрече негови изтребители да са нарушавали въздушното пространство. В изявление в Телеграм, Русия уточнява, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от северозападна Русия към Калининград и не са нарушили границите на други държави.

В същото време американският президент Доналд Тръмп изрази недоволство от ситуацията: